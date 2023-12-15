كلام فى الهوا

الجمعة 15/ديسمبر/2023 - 09:35 م 12/15/2023 9:35:50 PM

الموكوس وخايب الرجا مصطلحات مصرية جاءت من عمق الثقافة الشعبية، وبعيداً عن المثل الشعبى الذى يقول «اتلم المتعوس على خايب الرجا» الذى يعنى أن «اتلم الشخص التعيس على سيئ الحظ فى كل ما يقوم به من أعمال على خايب الرجا» وهو الفاشل الحاقد الذى لا يفرحه أن يرى نعمة الله على أحد، خصوصاً الأقرب له من الأهل والأصدقاء، وهى وجهان لعملة واحدة، ولكن المقصود من تناول هذين المصطلحان أن الموكوسين وخايبين الرجا اللذين اقترب الحظ منهما ومُنحوا المناصب والوظائف وأعلى الدرجات ليس لشطارة لديهم، إنما كيداً لأصحاب القدرات والمهارات والعقل، حتى تحولت تلك الظاهرة إلى وصمة عار على جبين مصر، وانتشر الموكوس وخايب الرجا فى كل المستويات دون كسوف أو خجل، واستطاعا أن يحولوا العلم إلى فهلوة والعمل إلى سبوبة، وذلك كله تحت ظل من جاء بهما، وللأسف تسامح المجتمع مع تلك الظاهرة، والعلماء اأصحاب الشهادات ذهبوا إلى الجحيم وصدر لهم شهادات وفاة، وفى انتظار الموت الحقيقى، بدأوا يسألون أنفسهم لماذا هذه القسوة من المجتمع، اتهموهم بالجهل، وهل كل هؤلاء الذين كنا نَشتم فهمهم وعقلهم أيام زمان، مما يؤكد أننا نرجع إلى الخلف ولا نسير إلى الأمام.

لم نقصد أحدًا!!