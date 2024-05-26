عاجل
عودة محمد صلاح.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمبارتي بوركينا وغينيا 
الأحد 26 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عودة محمد صلاح.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمبارتي بوركينا وغينيا 

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو المقبل  في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

إقرأ أيضًا..

txt

مدرب منتخب مصر: أصريت على خوض بطولة كأس العاصة للاستفادة منها

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد عواد، المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر، محمد صلاح، مصطفي فتحي، محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف، مصطفى محمد، محمد الشامي، أحمد أمين أوفا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

 

مواد متعلقة

تعرف على مجموعتي منتخبي الطائرة رجال وسيدات بدورة الألعاب الإفريقية بغانا

بطولات منفردة للشباب.. وعودة لكبار المخرجين والمؤلفين

في أول يوم رمضان.. عامل يتخلص من شقيقته طعنابالسكين بسبب خلافات الإرث بالمنيا

إصابة 9 عمال في حادث إنقلاب سيارة بسمالوط

إصابة 9 عمال في حادث إنقلاب سيارة نقل بالمنيا

«الوفد» تحاور نجوم رمضان

‭..‬وجاء‭ ‬رمضان

تفاصيل الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة (شاهد)
الجريدة الورقية