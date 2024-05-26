مبلغ خيالي مقابل ظهور كولر مع إبراهيم فايق فى برنامجه الجديد.. الظهور الأول بعد البطولة

حقق الأهلي بقيادة مارسيل كولر فوزًا ثمينًا على الترجي وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في التاريخ، والثانية على التوالي.

ويستعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، للظهور ضيفًا على إبراهيم فايق في أولى حلقات برنامجه الجديد الكورة مع فايق، والذي يذاع على mbc مصر.

مبلغ خرافي

وحصل كولر على 50 ألف دولار مقابل الظهور مع إبراهيم فايق، خاصة أنه الظهور الأول إعلاميًا للمدرب السويسري عقب التتويج بدوري أبطال إفريقيا مع الأهلي للمرة الـ 12 في تاريخ المارد الأحمر.

وحصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجازة لمدة 6 أيام، عقب تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على النوالي والـ12 في تاريخه، على حساب الترجي التونسي.

ومن المقرر أن يطير السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى إلى بلاده في الساعات الأولى من صباح غدًا الأثنين، للحصول على إجازة قصيرة.

ومنح كولر لاعبي الفريق إجازة عدة أيام في ظل فترة توقف الدوري، وقبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر، استعدادًا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو من الشهر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه الزمالك فى نهائي كأس السوبر الإفريقي بين 25-30 يونيو على أن يتم تحديد الموعد النهائي في الأيام القادمة.

وهذه المباراة جاءت بعد تمكن النادي الأهلي من الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، بينما تمكن نادي الزمالك من الفوز بلقب كأس الكونفدرالية، وهذا يجعل كل منهما يدخل هذه المباراة بروح تحدي إيجابية للغاية.

القنوات الناقلة لنهائي كأس السوبر الإفريقي

تُعرض المباراة مباشرة على قنوات بي إن سبورت القطرية، حيث أنها تمتلك حقوق بث مباراة الاتحاد الافريقي لكرة القدم في كل من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أما عن الإحداثيات الخاصة بهذه القناة:

ولم يقوم الأتحاد الأفريقي حتى الآن بتحديد الدولة التي ستضيف هذه المباراة، ولكن هنُاك توقعات بأن الاستضافة ستكون في استاد القاهرة أو العاصمة الإدراية.