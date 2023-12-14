"فوود أفريكا" يكرم رواد صناعة الغذاء في مصر

كرم معرض فوود أفريكا في دورته الثامنة بعض رواد صناعة الغذاء في مصر في نهاية أعماله، شملت قائمة المكرمين، المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق، خالد أبو إسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الأسبق رئيس شركة سواناك واحد أكبر المتعاملين في صناعة البطاطس والدواجن، والمهندس صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات جهينة لصناعة الألبان.

كما كرمت إدارة المعرض روبيرمنصور مؤسس شركة جيفكرس للخضروات المجمدة، وعلي عيسى أحد أكبر مصدري البرتقال في مصر، وسمير النجار رئيس شركة دالتكس للحاصلات الزراعية، ومنير مسعود مؤسس شركة مصر كافيه، وعلاء البهي مؤسس مصنع بينات للفول السوداني، وهاني برز رئيس مجلس إدارة شركة أديتا للصناعات الغذائية، وإبراهيم أبو العيش أحد أهم المبتكرين في الزراعات العضوية، والمهندس محمد شكري رئيس شركة مصر للمستحضرات الغذائية.

وصرحت داليا قابيل المدير العام لشركة كونسبت المنظمة لمعرض فوود أفريكا أن المعرض قد حقق نجاحا كبيرا بفضل الدعم المعنوي والمساندة الكبيرة من جانب كل أجهزة الدولة المصرية دون استثناء، والذين كانوا حريصين كل الحريص على إخراج المعرض بصوره تليق باسم وسمعة مصر خاصة أن فترة إقامة المعرض تزامنت مع الانتخابات الرئاسية.

واشارت داليا قابيل إلى الدعم الكبير من الشركاء الإستراتيجيين للمعرض وعلى رأسهم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والتصديرى للحاصلات الزراعية، وهيئة سلامة الغذاء.

وكان معرض فوود افريكا قد شهد مشاركة دول كبيره مثل السعوديه ، والهند ، وبولندا والأردن ،إندونيسيا ،أذربيجان،اليابان ، إيطاليا ،باكستان ،البرازيل ،بنين ،الكويت ، فيتنام ، اسبانيا ،روسيا ،بيلاروسيا ، فرنسا ،اليونان ،تايوان ،تونس المانيا ،الصين ،بلغاريا ،سويسرا .كما شارك فى المعرض أكثر من 300 مشترى من كل أنحاء العالم ،وأقيم على هامش فعالياته العديد من الندوات التى تتناول مشاكل صناعة الغذاء ومنها ما يتعلق بشهادات الفحص ،والمعامل ،والاعتماد، والمواصفات القياسية .

يذكر أن مصر تعد من كبرى دول العالم المصدره لبعض أصناف الحاصلات الزراعية والخضروات المجمده والفاكهة وعلى رأس هذه الأصناف التمور حيث تتصدر مصر المركز الأول عالميًا في انتاج التمور وأعداد النخيل بجانب صادرات البرتقال البلدي والفراوله والتوت المجفف والخضروات المجمده كالفاصوليا والباميه والخرشوف والسبانخ والفاصوليا البيضاء.

كما تعد مصر من أبرز وأهم الدول المصدره للنباتات العطريه وبعض منتجات الألبان.