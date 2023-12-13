معرض فوود أفريكا يكرم رائد صناعة المجمدات في مصر

ضمن فعاليات معرض فوود افريكا والذي انطلقت فعاليته اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام بالقاهرة تم تكريم رائد صناعة المجمدات في مصر ورجل الأعمال السكندري الراحل روبير منصور ضمن تكريم مجموعة من رواد صناعة المواد الغذائية و الحاصلات الزراعية تم اختيارهم بعناية شديدة من جانب أدارة المعرض .

ويعد الراحل روبير منصور هو أحد اهم رواد صناعةالأغذية المجمدة في مصر حيث كان صاحب السجل الصناعي رقم ١ في صناعة المجمدات وبدأ مشواره مع تجميد الأسماك و الجمبري وبدأ في التصدير إلى الدول الأوربية ومن اهم الدول التي قام بالتصدير إليها سويسرا .

وبعد تعرضه للعديد من التعثرات الخارجة عن ارادته في فترة الستينات قام بمواصلة مشواره مع صناعة تجميد الخضروات و الفواكة حيث كان دائما يؤمن بأن صناعة تجميد الخضروات والفاكهة تعد بمثابة أمن قومي وغذائي للدولة المصرية ونجح في اقتحام مجال التصدير مجددا الى الدول الأوربية والعديد من الدول في قارات العالم الست من خلال انشائه شركة جيفركس لتجميد المواد الغذائية في الأسكندرية والتي تعد حاليا احد اكبر الشركات في صناعة المواد الغذائية.

وقد تسلم التكريم نجله رجل الأعمال ايريك منصور ونجلته السيدة مونيك منصور وقدم التكريم المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات وعبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ومحسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية ” هيا” و محمود بزان وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية وداليا قابيل المدير التنفيذي لشركة كونسبت المنظمة للمعرض وتامر صفوت المدير العام لشركة كونسبت.