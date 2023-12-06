25 شركة صناعات غذائية روسية تشارك فى معرض "فوود أفريكا " بالقاهرة

تشارك روسيا الاتحادية بـ 25 شركة منتجه للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بمعرض فوود افريكا للصناعات الغذائيه والذى يقام فى الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الحالى بمركز مصر للمعارض الدولية بمدينة نصر وتنظمه كونسبت المصرية وهيئة معارض دوسلدورف الألمانية و "آى إف بى".

كما تتضمن المشاركه الروسية بعثة مشترين وعددا من كبرى سلاسل السوبرماركت الروسية .

وصرحت داليا قابيل المدير التنفيذى لمعرض فوود افريكا، والذى يعد من أكبر ثلاث معارض للغذاء يتم تنظيمها فى القارة الأفريقية والمنطقة العربية بأن منتجات الشركات الروسية المشاركة في المعرض ستشمل الموالح، البطاطس، الرمان، المجمدات، منتجات الأجبان ،النباتات الطبية والعطرية.



وأشارت إلى دور المكاتب التجارية المصرية فى الخارج فى تنظيم بعثات المشتريين الأجانب إلى مصر مؤكدة أنه سيتم عقد حلقة نقاشية خلال فاعليات المعرض بالتعاون مع جمعية تجارة التجزئة الروسية.



يذكر أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للسوق الروسى خلال موسم 2022- 2023 بلغت نحو 688 ألف طن بقيمة 420 مليون دولار.

كما قيمة صادرات المصنعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين 35 مليون دولار وتصدرتها الفراولة المجمدة،ا لخضروات، الجبن الأبيض، زيتون المخلل، ويعد معرض فوود افريكا للصناعات الغذائية فرصة كبيرة لرجال الصناعة المحليون العاملون فى صناعة الغذاء بأصنافها المختلفة للإلتقاء بنظرائهم من 32 دولة على مستوى العالم حيث يتيح المعرض لهم فرصة كبيره لعقد الصفقات ،والإطلاع عن قرب على مدى تطور صناعة الغذاء من حيث الجوده والسعر والتكنولوجيا المستخدمة والتعبئة والتغليف.