الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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قوات الاحتلال تنسحب من جنين بعد 3 أيام على اجتياح المدينة ومخيمها

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

 انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنين بعد 3 أيام من اجتياحه للمدينة ومخيمها، وفقًا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

 

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 وفي سياق آخر، قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن الفلسطينيين يموتون في "جنين" لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على "جنين" ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، الذي أسفر عن استشهاد 11 شخصًا على الأقل واعتقال المئات وتدمير عشرات المنازل وتجريف الشوارع والبُنى التحتية. 

 أضافت منظمة "أطباء بلا حدود" في منشورات على منصة إكس، تويتر سابق، اليوم، الخميس، “أمس الأول حمل رجل ابنه، البالغ من العمر 13 عامًا"، سيرًا على الأقدام إلى مستشفى خليل سليمان الحكومي، لأن آليات الاحتلال اعترضت مركبة الإسعاف التي كانت تقله، ما أدى إلى استشهاده لدى وصوله إلى المستشفى".

 

 تابعت: "ويوم أمس خرجت مريضة من المستشفى وحاولت سيارة إسعاف نلقها إلى منزلها، لكن تم إطلاق النار عليها، وتمت إعادة إدخال المريضة نفسها إلى المستشفى مصابة بطلق ناري".

 

 أشارت المنظمة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه مستشفى "جنين" الحكومي، ما أدى إلى إصابة أشخاص عدة بينهم عامل طبي.

 

 قالت منظمة أطباء بلا حدود إن "الهجمات على المستشفيات ومركبات الإسعاف تقتل، واعتراض مركبات الإسعاف يقتل، يجب لهذا أن يتوقف".

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