إسرائيل تراجعت عن كل الاتفاقيات التي أبرمتها مع السلطة الفلسطينية (شاهد)

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، أن إسرائيل تراجعت عن كل الاتفاقيات التي أبرمتها مع السلطة الفلسطينية.

وتابع “الهباش”، خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، أن التصريحات الإسرائيلية والمواقف الإسرائيلية تنبع من العدوانية المتأصلة في العقلية الإسرائيلية القائمة على الاحتلال وإنكار الشعب الفلسطيني وحقه.

واستطرد أنه: "لن نستغرب عندما نسمع قيادات الاحتلال يتحدثون بهذه اللغة العنصرية العدوانية"، لافتًا إلى أنهم قتلوا الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، وتنكرت لاتفاق أوسلو الموقع منذ 30 عامًا وأنكرت كل البنود المتعلقة به والموجودة فيه.

اعتقال 18 فلسطينيًا من الضفة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الخميس، 18 مواطنًا فلسطينيًا من مُحافظات الضفة الغربية المُحتلة، بينهم طفل، علمًا بأنه تم اعتقال المئات خلال الأيام الثلاثة الماضية من "جنين" ومخيمها ولم يتسن معرفة هوياتهم، أو إحصاء أرقامهم الدقيقة حتى الآن، نظرًا لعدوان الاحتلال القائم حتى الآن هناك.

قالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال أربعة أشخاص من "جنين"، وواحد من "نابلس" وسادس من مُحافظة "طوباس" وجميعهم في شمال الضفة.

ومن جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال ستة، بينهم أسير مُحرر، من الخليل، وثلاثة من "بيت لحم".

ومن وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال رجلًا من منطقة "كفر عقب" شمال القدس (خارج الجدار)، واثنين من مُخيم "الجلزون" وبلدة "سلواد" في رام الله.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف 3 منازل بمخيم جنين:



دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلًا في مخيم "جنين"، وفجرت عبوات ناسفة داخل منزلين آخرين.

وأفادت مصادر أمنية بأن جيش الاحتلال قصف، بوساطة طائرة مسيرة وصواريخ "إنيرجا"، منزل المعتقل تامر ماهر الزرعيني، المكون من طابقين في شارع مهيوب بالمخيم، بعد إخلاء سكانه.

وأضافت أن الاحتلال فجر أيضًا عبوات ناسفة داخل منزل الشهيد نضال خازم ومنزل عمه فتحي خازم أبو رعد، فيما واصلت عمليات التدمير الواسعة للمنازل في المخيم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الليلة الماضية وصباح اليوم، استشهاد الشاب أيوب محمد صالح جلامنة (27 عامًا)، وأحمد جمال أبو زينة (27 عامًا)، والطفل بشار هيثم أبو زيد، وإصابة آخرين، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، ما يرفع عدد الشهداء إلى 11.

وكانت قوات الاحتلال قصفت منزلًا مهجورًا في الحي الشرقي من مدينة جنين، بالقرب من مسجد خالد بن الوليد، كما واصلت حملات المداهمة والتفتيش والاعتقالات في جنين ومخيمها.