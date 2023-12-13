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الخميس 14 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نقل رئيس نادي النصر إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

عمرو عبدالحق رئيس
عمرو عبدالحق رئيس مجلس إدارة نادي النصر

تعرض الدكتور عمرو عبدالحق رئيس مجلس إدارة نادي النصر الرياضي لوعكة صحية خلال الساعات الماضيه وتم نقله لأقرب مستشفي من أجل الخضوع لفحوصات وتحاليل للاطمئنان عليه.

وحرص مجلس ادارة النادي على الاطمئنان على عمرو عبدالحق.

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وأكد رحيم عبدالحق أن والده الدكتور عمرو دخل الرعاية المركزة وأنه يتماثل للشفاء حيي يتم خضوعه لبعض الفحوصات الطبية لاستقرار الحالة.

وطلب رحيم من الجميع ضرورة الدعاء وتقديم الدعم لعمرو عبدالحق للخروج من هذه الوعكة الصحية بسلام.

يذكر أن عمرو عبدالحق أحد رموز الرياضة المصرية ورمز كبير لنادي النصر حيث صانع النهضة الحقيقة للنادي ونقله لمصاف الأندية الكبيرة وأحدث به طفرة كبيرة على مستوى الانشاءات داخل النادي أو على المستوى الرياضي وخاصة كرة القدم وصنع للنصر اسم كبير بين الكبار.

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