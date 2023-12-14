وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر بعد صراع مع المرض

فقدت الكرة المصرية اليوم الخميس، الدكتور عمرو عبدالحق رئيس مجلس إدارة نادي النصر الرياضي والذي وافته المنية بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات الماضيه وتم نقله لأقرب مستشفي.

وكان عمرة عبدالحق قد دخل الرعاية المركزة أمس الأربعاء، قبل أن يتوفاه الله اليوم الخميس.

وأعلنت سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفاة شقيقها الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحل بعد صلاة العصر اليوم في أحد المسجد المتواجدة بجوار مستشفى السلام الدولي بالتجمع الخامس.

يذكر أن عمرو عبدالحق أحد رموز الرياضة المصرية ورمز كبير لنادي النصر حيث صانع النهضة الحقيقة للنادي ونقله لمصاف الأندية الكبيرة وأحدث به طفرة كبيرة على مستوى الانشاءات داخل النادي أو على المستوى الرياضي وخاصة كرة القدم وصنع للنصر اسم كبير بين الكبار.