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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام سيرفينيا زفيزدا في دوري الأبطال

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يتقابل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، أمام نظيره سيرفينيا زفيزدا، مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد سيرفينيا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة سيرفينيا زفيزدا

في حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا

في خط الدفاع: سيرجيو جوميز، جوسكو غفارديول، ناثان آكي، ريكو لويس.
في خط الوسط: ماتيو كوفاتشيتش، كالفن فيليبس، برناردو سيلفا.

في الهجوم: جاك جريليش، جوليان ألفاريز، فيل فودين

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد سيرفينيا زفيزدا
وتقام مباراة مانشستر سيتي وسرفينا زفيزدا في بطولة دوري أبطال أوروبا، الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، والساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك على ملعب "راجكو ميتيتش".

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد سرفينا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا
وتذاع مباراة مانشستر سيتي وسيرفينيا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports 2 HD بصوت المعلق المصري الشهير علي محمد علي.

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