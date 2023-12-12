بالصور.. إقبال كبير لكليات الأزهر بالوجه القبلي على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

حرص منسوبو جامعة الأزهر؛ على المشاركة الإيجابية في رسم مستقبل الوطن الحبيب عن طريق الإقبال الكبير على المشاركة في الانتخابات الرئاسية للعام 2024م في القاهرة.

وناشد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه القبلي بأسيوط، منسوبي الجامعة بقطاع الوجه القبلي، المشاركة في هذا الحدث الوطني الكبير الذي سوف يحدد ويرسم مستقبل الوطن خلال المرحلة المقبلة.

كما ناشد نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه القبلي بأسيوط المصريين جميعًا على تلبية الواجب، والمشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية لعام 2024م، لافتًا إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعكس الوجه الحضاري لمصرنا الحبيبة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

متابعة لجنة الانتخابات الرئاسية بمقر نادي أعضاء هيئة التدريس

جدير بالذكر أن نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه القبلي بأسيوط قام بالمرور على كليات الفرع، ومتابعة لجنة الانتخابات الرئاسية بمقر نادي أعضاء هيئة التدريس، في ظل إقبال كبير من منسوبي جامعة الأزهر بأسيوط.

وقد حرصت كليات جامعة الأزهر بأسيوط "بنين وبنات" عمداء ووكلاء، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والموظفين، والطلاب، والطالبات على المشاركة الفاعلة في هذا العرس الديمقراطي الكبير وسط إقبال منقطع النظير، وأشادة كبيرة بفريق (طلاب من أجل مصر بجامعة الأزهر)، رافعين علم الوطن وواضعين نصب أعينهم العبور إلى مستقبل أفضل بإذن الله تعالى.