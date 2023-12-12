الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الداخلية تواصل مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات الرئاسية

بوابة الوفد الإلكترونية

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمواصلة الإجراءات الأمنية بكل محافظات الجمهورية، ورفع درجة الاستعداد الأمني لتأمين مجريات سير عملية الاقتراع لليوم الثالث.. كما قام السادة مديري الأمن والقيادات الأمنية بالمرور على كل الخدمات المكلفة بتأمين مقار لجان الانتخابات الرئاسية للتأكد من انتظامها ومتابعة مجريات سير العملية الانتخابية، والتأكيد على تقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين أثناء عملية الاقتراع، وتوفير كل التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم.

 

 وإيماناً وترسيخاً للدور المجتمعي للوزارة قامت قوات الشرطة وعناصرها النسائية بمحيط كافة اللجان الانتخابية بمساعدة وتسهيل عملية الاقتراع للناخبين خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة .. والذى لاقى استحسان المواطنين.


  كما قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف المحافظات بالاستجابة لعدد من الحالات الإنسانية والتي التمس خلالها المواطنين من ذوى الهمم وكبار السن مساعدتهم فى الانتقال إلى لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم والذى لاقى استحسانهم وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على هذه اللفتة الإنسانية.

 

جاء  فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير المناخ الآمن للمواطنين والتصدي بكل حسم وحزم لأية محاولات من شأنها المساس بمجريات سير العملية الانتخابية أو النيل من مقومات الاستقرار الأمني وفقاً لتوجيهات محمود توفيق – وزير الداخلية.

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