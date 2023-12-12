بسبب السمنة الحشوية.. يعيش الرجال أقل من النساء طبيبة توضح الأسباب

قالت الدكتورة البروفيسور أولغا شارابوفا، إن متوسط العمر المتوقع للرجال في جميع أنحاء العالم أقل شأنا من النساء.

وذكرت البروفيسور شارابوفا في مقابلة مع Lenta.ru أن النساء يعشن أطول من الرجال، ويلاحظ هذا الاتجاه في كل مكان، ومتوسط العمر المتوقع للرجال أقصر بكثير من متوسط النساء، وفي جميع أنحاء العالم تعيش النساء أطول من الرجال.

وأحد أسباب هذا الخلل أن الرجال يعيشون أقل من النساء بسبب الميل إلى السمنة الحشوية، ومع هذا النوع من تراكم الدهون في الجسم، يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير، بالنسبة للرجال، تصبح حقيقة واقعة بعد 40-45 سنة، والتعرض لها يؤثر بشكل كبير على النوبات القلبية المبكرة لدى الرجال.

لماذا تعتبر السمنة الحشوية خطيرة؟

الدهون الحشوية هي نوع من الدهون غير الموجودة تحت الجلد، ولكنها موجودة في أعماقه، بين الأعضاء الموجودة في تجويف البطن الدهون الحشوية قادرة على إنتاج مواد شبيهة بالهرمونات، وعندما تتراكم يحدث فائض منها، مما يؤدي إلى التهاب مزمن مع الالتهاب، تتطور الاضطرابات التي تؤدي إلى زيادة مستويات السكر وتصلب الشرايين ومشاكل الأوعية الدموية.

وأوضحت شارابوفا أن الاختلاف في ترسب الدهون لدى الرجال والنساء سببه الهرمونات، وإن أجسام النساء، بسبب ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين، تخزن المزيد من الدهون تحت الجلد، بينما يخزن الرجال المزيد من الدهون حول أعضائهم، وتتحول إلى دهون حشوية.

ولفتت الطبيبة إلى أن الفحص الطبي والفحوصات الوقائية لمستويات الكوليسترول وضغط الدم ونبض القلب في منتصف العمر تساعد على إطالة العمر المتوقع لدى الرجال بالإضافة إلى ذلك، لهذا، يجب على الرجال التخلي عن العادات السيئة التدخين، وتعاطي الكحول، وعدم ممارسة الرياضة والوجبات الخفيفة غير الصحية.

يرتبط الشعر الرمادي المبكر والبقع الصلعاء لدى الرجال بأمراض القلب ووفقا للأبحاث، فإن ظهور الشعر الرمادي أو الصلع لدى الشباب (أقل من 40 عاما) قد يكون نذيرا بأمراض القلب والأوعية الدموية مع تقدم العمر، يتم تشخيص هؤلاء الرجال في كثير من الأحيان بقصور القلب وأمراض القلب الإقفارية (مرض القلب التاجي)، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.