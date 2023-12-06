الشباب والرياضة تنظم مبادرة "صحتك بالدنيا" لمكافحة السمنة وتشوهات القوام بقنا

نظمت وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى الادارة المركزية للطب الرياضى - الادارة العامة لشئون الوحدات والمراكز الطبية الرياضية المتخصصة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بقنا ووحدة الطب الرياضى بقنا، اليوم الثلاثاء، مبادرة صحتك بالدنيا لمكافحة السمنة وتشوهات القوام بنزل الشباب.

وذلك بمشاركة 350 مشارك بحضور احمد عبدربه مدير عام الوحدات والمراكز الطبية الرياضية المتخصصة وكريم حمدى مدير عام ادارة الرياضة ومحمد ايمن مدير وحدات الطب الرياضى بالوجه القبلى والدكتور هانى محمد مدير وحدة الطب الرياضى، وتتضمن المبادرة تنظيم ندوات توعية عن التغذية وعلوم الصحة وتشوهات القوام للدكتور محمود لبيب وكيل كلية التربية الرياضية والدكتور احمد عايد مدرس بقسم علوم الصحة ، الى جانب اجراء قياسات صحية وبدنية للمشاركين والمشاركات.

الجدير بالذكر أن المرحلة الاولى أقيمت فى محافظات بالوجه البحرى، ويتم تنفيذ المرحلة الثانية بمحافظات الصعيد والوجه القبلى بالأقصر وأسوان وأسيوط وقنا وبنى سويف .

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى لتطوير وحدات الطب الرياضى بالمحافظات والتوسع فى إنشاء وحدات جديدة إلى جانب تطوير الوحدات القائمة تم تفقد مقر وحدة الطب الرياضى بالصالة المغطاة للتعرف على احتياجات الوحدة وتشغيلها على أكمل وجه وتقديم خدمات التأهيل الرياضى لأبناء المحافظة من الرياضيين وأفراد المجتمع، وذلك فى إطار سياسة الوزارة لتطوير قطاع الطب الرياضى بالمحافظات.