دراسة تكشف أهمية الفلفل الأسود لعلاج السمنة

أظهرت دراسة أن الفلفل الأسود قد يساعد في مكافحة السمنة، ووجد فريق آخر من العلماء أن الكميات المفرطة من الوزن الزائد قد تكون مرتبطة بشكل عام بالجينات البشرية.

يمكن للبشرية استخدام الفلفل الأسود لعلاج السمنة، كما وجد باحثون من الهند، يحتوي الفلفل على عنصر البيبرونال، الذي يقلل بشكل كبير من الآثار الضارة لنظام غذائي غني بالأطعمة الدهنية، والتي أصبحت معروفة خلال التجارب على فئران المختبر.

وكان لدى القوارض التي أعطيت مكمل البيبرونال لمدة 6 أسابيع انخفاضًا في وزن الجسم، وانخفاض الدهون في الجلد، وانخفاض مستويات السكر في الدم مقارنة بالقوارض التي تم إعطاؤها نظامًا غذائيًا دهنيًا بدون الفلفل كما كان لدى الفئران من المجموعة الأولى عظام أقوى.

وفي دراسة منفصلة أخرى، وجد علماء بريطانيون من إمبريال كوليدج لندن أن هناك طفرات في الجين المرتبط بالسمنة، وبالتالي فإن الكميات المفرطة من الوزن الزائد ليست دائما نتيجة لقوة الإرادة غير المتطورة ولكن العلماء الهنود يعتقدون أن البيبيرونال قد يقاوم بعض الجينات المرتبطة بالسمنة المرضية، ويأمل الفريق أن تؤدي النتائج التي توصلوا إليها إلى علاجات جديدة للسمنة، التي تضاعف عدد ضحاياها ثلاث مرات تقريبًا منذ عام 1975.

يعيش أكبر عدد من ضحايا السمنة للفرد في الولايات المتحدة واليوم، يعاني واحد من كل ثلاثة أمريكيين من السمنة، ويعاني واحد من كل 7 أطفال من نفس الاضطراب ووجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة هارفارد أن أكثر من نصف الأطفال المحليين سيعانون من السمنة عند وصولهم إلى منتصف العمر وفي روسيا، يكتسب وباء السمنة زخمًا أيضًا بسبب شعبية الوجبات السريعة ونمط الحياة المستقر