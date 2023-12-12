الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيبو يعاين ملعب تدريب الأهلي في مونديال الأندية

خالد بيبو
خالد بيبو

عاين الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبدالله الرياضية الذي يخوض عليه الفريق تدريباته استعدادًا لخوض المواجهة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2023 والتي تنطلق اليوم الثلاثاء بالمملكة العربية السعودية.
 

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وأطمئن بيبو مدير الكرة بالأهلي بمعاينة ملعب التدريب وغرف الملابس بصحبة الكابتن سمير عدلي، المدير الاداري وماهر عبدالعزيز الإداري؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات قبل خوض المران الأول في السادسة مساء اليوم بتوقيت السعودية الخامسة بتوقيت مصر.

وكانت بعثة الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، قد وصلت إلى المملكة العربية السعودية مساء أمس الاثنين، وكان في استقبالها وفد القنصلية المصرية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وتبدأ بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء وحتى 22 ديسمبر الجاري ويخوض الأهلي أول مواجهة له بالبطولة يوم ١٥ ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.
 

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