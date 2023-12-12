الأهلي يخوض مرانه الأول في السعودية استعدادًا لمونديال الأندية

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يخوض مرانه الأول في السادسة مساء اليوم بتوقيت السعودية -الخامسة بتوقيت القاهرة، على ملعب التدريب ٣ في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

يأتي ذلك في إطار استعدادات المارد لأحمر لخوض المواجهة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2023 والتي تنطلق اليوم الثلاثاء بالمملكة العربية السعودية.

وكانت بعثة الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، قد وصلت إلى المملكة العربية السعودية مساء أمس الاثنين، وكان في استقبالها وفد القنصلية المصرية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى 22 ديسمبر الجاري ويخوض الأهلي أول مواجهة له بالبطولة يوم 15 ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.