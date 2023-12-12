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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع مروان حمدي

مروان حمدي
مروان حمدي

قال الإعلامي محمد فاروق إن  الساعات الماضية شهدت تطورات جديدة في مفاوضات النادي الأهلي مع مروان حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي الضوء الأخضر لإدارة ناديه بضم مروان حمدي في يناير المقبل وسط مفاضلة مع أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي".

وتابع:"أبلغ النادي الأهلي مروان حمدي أن النادي لن يستطيع التعاقد معه في يناير الإ بعد فسخ عقده مع المصري وأن يصبح لاعب حر لاتمام الصفقة بعد موافقة كولر على الصفقة ، ويأتي ذلك في الوقت الذي طلب المصري اللاعب بمبلغ 25 مليون جنيه للموافقة على رحيله".

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