الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى كمال عدوان في غزة

مستشفى كمال عدوان
مستشفى كمال عدوان

أعلنت الحكومة الفلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، بعد حصاره واستهدافه بعدة هجمات، بحسب شبكة سكاي نيوز.

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وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة في غزة إن "قوات الاحتلال تجمع الرجال، بمن فيهم الطواقم الطبية، في ساحة المستشفى"، مشيرة إلى "مخاوف من اعتقالهم أو تصفيتهم".

وأكدت الوزارة أن "الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر بالتحرك فورًا، لإنقاذ حياة الموجودين في المستشفى".

وبدأ الجيش الإسرائيلي هجماته البرية على غزة أواخر أكتوبر الماضي، وتنتشر قواته حاليا شمالي وجنوبي القطاع.

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