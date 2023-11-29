تطرف بلا حدود.. مشاهد صادمة لقنص الجيش الإسرائيلي طفلًا فلسطينيًا (فيديو)

أظهرت لقطات لحظة قنص جنود إسرائيليين طفلا فلسطينيا في مدينة جنين، كما قتل قناصة الجيش الإسرائيلي طفلا آخر في المنطقة ذاتها.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "طفلان استشهدا ظهر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها المستمر على مدينة جنين ومخيمها".

وأفادت وزارة الصحة إن "الطفلين آدم سامر الغول (8 أعوام) وباسل سليمان أبو الوفا (15 عاما) استشهدا نتيجة إصابتهما برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين".

ونوهت مصادر محلية إلى أن "قوات الاحتلال أعدمت الطفلين الغول وأبو الوفا بإطلاق الرصاص عليهما بشكل مباشر خلال تواجدهما في حي البساتين، وتركتهما ينزفان، حيث منعت المواطنين والمسعفين من الوصول إليهما وإسعافهما".

وحسب "وفا" فإن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافات اقتحمت مدينة جنين، من عدة محاور ودهمت عدة أحياء ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرضت حصارا على مخيم جنين من جميع الجهات.

اقتحام جنين

كما تواصل القوات الإسرائيلية اقتحامها لمخيم جنين، حيث شنت حملة اعتقالات واسعة، وأخلت مواطنين في حي الدمج من منازلهم وسط مواجهات عنيفة.

كما طوقت القوات الإسرائيلية أحد المنازل وسط تحليق للمسيرات في سماء مدينة جنين، واعتقلت عددا من الشبان واحتجزتهم في أحد الأبنية في محيط مخيم جنين.

وقالت "وفا" أن شابين اصيبا أحدهما برصاصة في الرأس، والآخر بعد دهسه من قبل سيارة عسكرية إسرائيلية.

وقالت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، إن "قوات الاحتلال وتحت تهديد السلاح أرغمت الأهالي في حي الدمج على إخلاء منازلهم بعد عملية تدمير واسعة للمنازل والشوارع في الحي، وقصفت منزلا من طائرة مسيرة".

وشنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة في مخيم جنين، كما قامت جرافات عسكرية إسرائيلية بتخريب البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي، ودمرت عدة مركبات في المخيم.

ووذكرت وفا أن "قوات الاحتلال اختطفت أحد المصابين من سيارة الإسعاف خلال نقله إلى المستشفى".

كما سمعت أصوات انفجارات قوية ومتتالية في المخيم وحارة الدمج في محيطه، وتواترت أنباء عن استهداف قوات الاحتلال عدة منازل بإطلاق الصواريخ عن طريق المسيرات.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل مقاطع فيديو تظهر مركبات عسكرية إسرائيلية وتُسمع في أخرى أصوات إطلاق نار.

وبحسب بيان لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، احتجز الجيش الإسرائيلي أحد طواقم الإسعاف التابع للجمعية أمام مستشفى جنين الحكومي، ومنع نقل مصاب بالرصاص الحي في القدم إلى المستشفى.

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