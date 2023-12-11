الوطنية للانتخابات: نسبة التصويت تجاوزت الـ45 % حتى صباح اليوم

كشف المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة، عن انتظام العمل في اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، وإعادة فتح لجان الاقتراع في موعدها المحدد الرابعة عصرًا بعد غلقها لمدة ساعة للراحة.

مؤتمر صحفي الهيئة الوطنية للانتخابات:

وأوضح أن 45%؜ من المقيدين بقاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة، مؤكدًَا أن نسبة التصويت تجاوزت الـ45% حتى صباح اليوم.

الوطنية للانتخابات

وفي وقت سابق، اليوم الإثنين، أكد سير اليوم الثاني من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية بشكل جيد دون أي معوقات.

انتظام سير العملية الانتخابية في ثاني أيام انتخابات الرئاسة

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن اللجان فتحت في مواعيدها في تمام الساعة التاسعة صباحًا ولم تتأخر سوى اللجنة الفرعية رقم 37 التابعة للجنة العامة في شبرا الخيمة ثان، نظرًا لتعرض القاضي المشرف عليها بوعكة صحية وينتظر عملها بعد قليل.

وانطلق ثاني أيام الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

مرشحو الرئاسة:

ويتنافس على مقعد رئيس الجمهورية في انتخابات الرئاسة 4 مرشحين، هم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، وشهرته عبدالفتاح السيسي، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الانتخابات وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.

عقوبة المتخلفين عن المشاركة في انتخابات الرئاسة:

ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.

وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء.