د.عبدالسند يمامة: نتيجة الانتخابات الرئاسية غير محسومة والمنافسة متقاربة (فيديو)

كشف الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، عن سبب ترشحه بالانتخابات الرئاسية الحالية، قائلا: “لو لم أترشح للانتخابات الرئاسية، لأصبح حزب الوفد ذكرى بعد أن جرفت قباداته لصالح أحزاب أخرى”.

وأوضح الدكتور عبد السند يمامة، خلال مداخلته ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب المذاع على شاشة MBC مصر، مساء الإثنين أن ترشحه للرئاسة فرصة ليكون للوفد مكانا على الساحة وفرصة للجذب والاستمرارية"، مشيرا إلى أنه سيعيد تشكيل لجان الحزب بالانتخاب عقب انتخابات الرئاسة.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أن نتيجة الانتخابات الرئاسية غير محسومة حتى الآن وحتى الساعة الأخيرة من اليوم الثالث، مشددا على أن أنه يشعر بأن المنافسة قوية ومتقاربة من خلال أحاديث البعض معه، مضيفا: “أعتقد تفوقنا في بعض المحافظات مثل الجيزة والدقهلية والغربية، أما باقي المحافظات غير محسومة”.

أتوقع تقدم في الأصوات لصالحي بمحافظة الجيزة

ولفت الدكتور عبد السند يمامة، إلى أنه يرى ويتوقع تقدم في الأصوات لصالحه، خاصة في محافظة الجيزة باعتبارها محافظته، معقبا: "قمت بتدريس القانون من 33 سنة بالمنوفية وخرجت 33 دفعة من كلية الحقوق".

وجه الدكتور أيمن محسب، عضو حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، الشكر للشعب المصري العظيم على هذا التوافد غير المسبوق في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلا: “إن هذا الحشد الكبير للمواطنين الذين خرجوا ويدلوا بأصواتهم يعرفون قيمة مصر ومكانتها ويدركون أن صوتهم فارق”.

وأضاف "محسب"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الحملة أصدرت بياناً منذ قليل أبدت فيه سعادتها، موجهة الشكر للشعب المصري العظيم على هذا التوافد، مطالبة بالمزيد، ليس طمعا ولكن كرما في أخلاق الشعب، بالتوافد غدا بشكل أفضل لصورة مصر قبل أي شيء، واختيار المرشح الذي يرى فيه الاستقرار والأمان.

وأشار إلى أن الحملة لاحظت بأن هناك الكثير من اللجان لا يوجد بها أوراق الاقتراع بطريقة برايل، وعند توجيه هذه الشكوى لأكثر من مستشار أشاروا إلى أن عدداً من تقدم في اليوم الأول للانتخابات أنهى الورق فلم يكن هناك توقع بإقبال ذوي الهمم أكبر مما كان متوقعاً، متعهدين بأن يكون هناك توفر لهذه الأوراق غدا.

وأوضح أن تخصيص لجنة واحدة للمغتربين غير كافية، مطالبا الهيئة الوطنية للانتخابات بتخصيص لجنة ثانية للمغتربين غدا، نظرا لكبر محافظتي القاهرة والجيزة.



