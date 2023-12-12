شعبة المواد الغذائية تكشف عن بشرى بشأن أسعار السكر (فيديو)

كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية، عن بشرى بشأن انتهاء أزمة السكر التي شغلت المصريين خلال الفترة الماضية.

أزمة السكر كانت مفتعلة وتم حلها بشكل كبير

وأضاف "الدجوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، أن أزمة السكر كانت مفتعلة وتم حلها بشكل كبير، والسكر أصبح مطروحا على بطاقات التموين ولا مساس به والمواطن يحصل عليه بالمجان والسعر الاسترشادي الخاص به 12.60 جنيه، ويوجد سكر حر بـ 27 جنيه، ويمكن الحصول عليه من أي منفذ من منافذ التموين.

وأشار إلى أنه تم تقديم عدد من التسهيلات من قبل وزير التموين وعدد من المسؤولين مع أحد الشركات من أجل ضخ السكر من خلال التجار ز العمل على ضخ السكر في الأسواق أمام المواطنين.

وتابع: "عاوزين كل المحلات يكون عندها سكر ومحدش يقول معنديش ، والسكر نزل بنسبة كبيرة، وهيتم طرحه في السوق وخلال أيام هيكون تواجد في كل الأماكن والسعر نزل من 55 جنيه لـ 35 جنيه ومازال هينزل مع ضخ كميات أكبر".

وأصدرت وزارة التموين عدة قرارات لمواجهة أزمة السكر وإتاحته بأسعار مناسبة للمواطنين في الأسواق، وهذا ما تنشر "الوفد" في هذا التقرير.

حلول الحكومة لمواجهة أزمة السكر

طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا.

زيادة معدلات ضخ السكر الحر من الشركات المنتجة التابعة للتموين إلى الموزعين.

ضح السكر بالأسواق ليصل للمستهلك بسعر 27 جنيهًا.

تشكيل لجنة لمتابعة عمليات التوزيع لحظيًا مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات إنتاج السكر.

المراقبة الدورية على الأسواق لضبط المخالفين والمحتكرين من خلال الأجهزة الرقابية بوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات.

إلغاء الإجازات بشركات المجمعات الاستهلاكية ومصانع إنتاج السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لزيادة الإنتاج والضخ بالأسواق.