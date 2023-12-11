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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رسميًا ..الزمالك يعلن إنهاء تعاقده مع الأمريكي أوجي مايو بالتراضي

أوجي مايو
أوجي مايو

أعلن طارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة بنادي الزمالك عن إنهاء التعاقد رسمياً مع المحترف الأمريكي أوجي مايو  لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالتراضي بين الطرفين بعد حصول اللاعب على كافة مستحقاته المالية دون حصوله على قيمة الشرط الجزائي. 

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جاء ذلك بناء على توجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب لتذليل كافة العقبات التي تواجه فريق كرة السلة، لتوفير جو من الهدوء للفريق تحت القيادة الفنية للكابتن وائل بدر بعد تعيينه مديراً فنياً لسلة الأبيض.

وأضاف رئيس جهاز كرة السلة أنه سيتم تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة في المراكز التي يحتاجها الفريق وفقاً  لاحتياجات الجهاز الفني.

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