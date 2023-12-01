الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سلة الزمالك تواصل تألقها في كأس مصر بعد التأهل للدور ربع النهائي

سلة الزمالك
سلة الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على فريق مسلمين ارمنت بنتيجة 64 - 40  في المباراة التي أقيمت على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

وتأهل فريق كرة السلة لدور ربع النهائي  لمواجهة الفائز من لقاء مصر للتأمين و إيسترن كومباني.  

وجاءت نتيجة الفترات كالتالي:


21/9
38/18
54/32
64/40

وتواجد في المباراة طارق السعيد رئيس جهاز قطاع كرة السلة بنادي الزمالك لمؤازرة الفريق بالمباراة.

ويقود فريق كرة السلة بنادي الزمالك كل من، أحمد مرعي مديراً فنياً،وياسر عبد الوهاب مدرباً عاماً، وسمير جودة مدرباً مساعداً، وإسلام جمعة طبيباً، ومحمد سعيد مخططاً للأحمال، ومصطفى محسن مديراً إدارياً، ورامي العايدي إداريًا.

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