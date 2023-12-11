عاجل .. فيكتور أوسيمين أفضل لاعب في أفريقيا 2023

متفاوقا على محمد صلاح

حصد النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي رسميا جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023 وذلك خلال حفل جوائز الكاف الذي يقام مساء اليوم الإثنين بمدينة مراكش المغربية.



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وتفوق فيكتور أوسيمين خلال الجائزة على كل من الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول والمغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان أوسيمين قاد نابولي لحصد لقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي للمرة الأولى بعد غياب 33 عاما، والثالثة فى تاريخه.

سجل مع نابولي خلال الموسم الماضي 26 هدفا خلال 32 مباراة ليكون الهداف الافريقي التاريخي للدوري الإيطالي بإجمالي ‏‏56 هدفا على مدار 4 مواسم، قضاها جميعا بين جدران نابولي.‏



على الصعيد الدولي تصدر أوسيمين قائمة ‏هدافي التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا برصيد 10 أهداف، ليقود النسور ‏للتأهل إلى البطولة القارية التي تستضيفها كوت ديفوار الشهر المقبل.



كما تواجد أوسيمين في المركز الثامن في قائمة الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول" ‏لأفضل لاعب في العالم هذا العام، وأصبح أول لاعب نيجيري يدخل ضمن قائمة ‏أفضل عشرة لاعبين حول العالم.‏





وفي سياق متصل شهدت تشكيلة أفضل لاعبين في إفريقيا لعام 2023 تواجل كل من

في حراسة المرمى: الكاميروني أندري أونانا " مانشستر يونايتد".

في خط الدفاع: المغربي أشرف حكيمي "باريس سان جيرمان" - السنغالي كاليدو كوليبالي " الهلال السعودي " - الكونغولى شانسيل مبيمبا "مارسيليا ".

في خط الوسط: الغاني توماس بارتي" أرسنال" – الغاني محمد قدوس " وست هام يونايتد" – الكاميروني فرانك زامبو أنجيسا " الكاميرون " – المغربي سفيان أمرابط " مانشستر يونايتد".

في خط الهجوم: المصري محمد صلاح "ليفربول " – السنغالي ساديو ماني " النصر" – النيجيري فيكتور أوسيمين " نابولي ".

















