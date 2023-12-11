فيكتور أوسيمين.. إنجازات محلية ودولية تُرجح كفته بجائزة الأفضل في أفريقيا

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان إسم أفضل لاعب في افريقيا لعام 2023، وذلك في الحفل الذي سيقام مساء اليوم الإثنين في مدينة مراكش بالمغرب.

ومن المنتظر أن يكون حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2023 استثنائيًا للغاية وسط ظهور عربي قوي، ومنافسة شرسة على مختلف الأصعدة داخل القارة السمراء، ويتواجد ضمن قائمة أفضل لاعب في أفريقيا محمد صلاح نجم ليفربول مع المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي.

إنجازات أوسيمين مع منتخب نيجيريا وفريق نابولي

من الطبيعي تواجد أوسيمين ضمن القائمة النهائية ‏للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا بعد موسم استثنائي قدمه مع فريق نابولي الإيطالي، سجل 26 هدفا خلال 32 مباراة في الموسم ليكون الهداف الافريقي التاريخي للدوري الإيطالي بإجمالي ‏‏56 هدفا على مدار 4 مواسم، قضاها جميعا بين جدران نابولي.‏

كما قاد المهاجم النيجيري أوسيمين فريقه ‏نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب 33 عاما.‏

على الصعيد الدولي تصدر أوسيمين قائمة ‏هدافي التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا برصيد 10 أهداف، ليقود النسور ‏للتأهل إلى البطولة القارية التي تستضيفها كوت ديفوار الشهر المقبل.

كما تواجد أوسيمين في المركز الثامن في قائمة الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول" ‏لأفضل لاعب في العالم هذا العام، وأصبح أول لاعب نيجيري يدخل ضمن قائمة ‏أفضل عشرة لاعبين حول العالم.‏

ويبحث أوسيمين لأن يصبح أول نيجيري يتوج بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا منذ 24 عاما، وتحديدا منذ أن حقق الأسطورة نوانكو كانو الإنجاز ذاته ‏في عام 1999.