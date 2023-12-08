أوسيمين يقود تشكيل نابولي المتوقع أمام يوفنتوس بالدوري الإيطالي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي ضيفًا ثقيلاً على نظيره فريق يوفنتوس مساء اليوم الجمعة في المواجهة المرتقبة التي ستجمع بينهما على ملعب أليانز ستاديوم الدولي ضمن الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

إقرأ أيضًا..

ومن المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس ضد نابولي في الدوري الإيطالي في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل نابولي المتوقع في قمة اليوم..

في حراسة المرمى: ميريت.

في خط الدفاع: دي لورينزو، رحماني، ناثان، أوستيجارد.

في خط الوسط: أنجويسا، لوبوتكا، إيلماس.

في خط الهجوم: بوليتانو، أوسيمين، كفارتسخيليا.

في سياق متصل أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أمس الخميس، القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2023، بعد تقليصها إلى 3 لاعبين بدلا من 5، ومن المقرر أن يقام حفل جوائز 2023 في المغرب، يوم 11 ديسمبر المقبل.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2023

1- محمد صلاح - ليفربول - مصر.

2- أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان - المغرب.

3- فيكتور أوسيمين - نابولي - نيجيريا.