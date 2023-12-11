إنجازات مديرية أوقاف الدقهلية في عام 2023

حققت مديرية أوقاف الدقهلية خلال عام 2023م عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة، وخدمة القرآن الكريم، وعمارة بيوت الله (عز وجل)، والبر وخدمة المجتمع.

وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أن إنجازات أوقاف الدقهلية جاءت على النحو التالي:

أولًا: الإنجازات الدعوية

1. القوافل الدعوية:

تم تسيير (125) قافلة دعوية على النحو التالي:

• تم تسيير عدد ( 6 ) قوافل إلي مدينة المطرية والمنزلة وبلقاس وتمي الأمديد.

• تم تسيير عدد (36) قافلة دعوية أسبوعية.

• تم تسيير عدد ( 80 ) قافلة للمناطق النائية بنطاق المحافظة

• تم تسيير عدد (3) قافلة للواعظات بمديريات بعدد ( 8 ) مسجدًا.

2. الأسابيع الدعوية والثقافية:

• تم تنفيذ عدد (150) أسبوعًا ثقافيًّا، حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى.

3. مجالس الإقراء والندوات العلمية:

• تم تنفيذ عدد (216) مجلس إقراء وندوة علمية على مستوى المحافظة.

4. مجالس الإفتاء والندوات الإفتائية:

تم تنفيذ عدد (192) مجلس إفتاء وندوة إفتائية، على النحو التالي:

• عدد (96) مجلس إفتاء وندوة إفتائية لأساتذة جامعة الأزهر وأمناء الفتوى بدار الإفتاء والأئمة المتميزين، على مستوى المحافظة

• عدد (96) مجلس إفتاء للواعظات على مستوى المحافظة.

5. المنبر الثابت :

تم تنفيذ عدد (2208) درسًا من برنامج المنبر الثابت، وذلك بعدد (46) مساجد على مستوى المحافظة.

6. الدروس المنهجية :

تم تنفيذ عدد (3264) درسًا منهجيًّا، على النحو التالي :

• عدد (2784) درسًا من الدروس المنهجية للأئمة، وذلك بعدد ( 58 ) مسجد على مستوى

المحافظة.

• عدد (480) درسًا من الدروس المنهجية للواعظات، وذلك بعدد ( 8 ) مساجد على مستوى المحافظة.

7. البرنامج الصيفي:

• تم تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بعدد (1956) مسجدًا على مستوى المحافظة، بواقع (3) لقاءات أسبوعية بكل مسجد.

ثانيًا : المقارئ والمسابقات القرآنية والأمسيات والابتهالات الدينية

1. المقارئ القرآنية:

عقدت وزارة الأوقاف عدد (14736) مقرأة خلال العام الميلادي من يناير حتى نهاية ديسمبر 2023م، على النحو التالي :

• مقارئ الأئمة : وعددها (168) مقرأة، وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد (2016) مقرأة على مستوى المحافظة.

• مقارئ الأعضاء : وعددها (368) مقرأة، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد (4416) مقرأة على مستوى المحافظة.

• مقارئ الجمهور : وعددها (688) مقرأة، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة، تم عقد عدد (8256) مقرأة على مستوى المحافظة.

• المقارئ النموذجية : وعددها (1) مقرأة، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد (48) مقرأة على مستوى المحافظة.

• مقارئ الواعظات : وعددها (1)، وتعقد أيام الجمعة والسبت والأحد والأربعاء بعد صلاة العصر، تم عقد عدد (48) على مستوى المحافظة.

2. مراكز التلاوة :

• مراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة : وعددها (1) مركزًا، تعقد أيام السبت والاثنين والأربعاء بعد صلاة الظهر، والجمعة قبيل الصلاة، وقد تم عقد عدد (144) مجلسًا على مستوى المحافظة.

3. مكاتب التحفيظ :

تم عقد عدد (2760) حلقة تحفيظ على مستوى المحافظة، وبيانها كالتالي :

• مكاتب التحفيظ على درجة : وعددها (23)، وتعقد يوميًّا من الساعة 8 ص :3 عصرًا عدا الجمعة والسبت، بواقع (5520) حلقة تحفيظ.

4. التحفيظ عن بعد :

• التحفيظ عن بعد : وعدد حلقاتها (2) حلقة تحفيظ، تعقد يوميا حسب الجدول المعد لذلك، وتم عقد (232) حلقة.

5. المسابقات القرآنية :

• عقد مسابقة حفظ القرآن الكريم تحت 18 سنة.

• عقد الاختبارات الأولية المؤهلة للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

• عقد مسابقة عضوية المقارئ القرآنية.

• بدء اختبارات مسابقة القراءات القرآنية.

• بدء اختبارات مسابقة عضوية المقارئ النموذجية.

ثالثًا : في مجال التدريب والتثقيف

التدريب والتثقيف

تم تنفيذ (9) دورات و(3) برامج تثقيفية لأكثر من 2250 إمامًا وواعظة وعاملًا وإداريًّا، وبيانها كالتالي :

• تم تنفيذ عدد (3) برامج ضمن برنامج البناء التثقيفي للأئمة والواعظات، لعدد (2000) إمام وواعظة.

• تم تنفيذ عدد (3) دورات تدريبية للعمال الجدد بالمديرية لعدد (15) عاملًا.

• تم تنفيذ عدد (4) دورات في التوعية السكانية من خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان للتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية لعدد (200) من الأئمة والواعظات بالمديرية.

• تم تنفيذ عدد ( 1 ) دورة بكلية اللغة العربية بالمنصورة جامعة الأزهر لعدد 50 إمامًا وواعظة.

• تم تنفيذ عدد 900 جلسة دوار بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة ضمن مبادرة حياة كريمة.

رابعًا : في مجال عمارة المساجد

• في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى حققت وزارة الأوقاف أرقامًا قياسية متعددة في افتتاحات المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف والتي بلغت خلال هذا العام الميلادي 2023م (43) مسجدًا، منها (31) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(12) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

• تم فرش (117) مسجدًا، بكمية فرش بلغت (44091) مترًا من السجاد (المحراب) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية.

• حصول عدد (17) مسجدًا على شهادة اعتماد وضمان الجودة

خامسًا : في مجال البر وخدمة المجتمع

• تم توزيع (51,5) طن من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف، على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشتركة من الأوقاف والمحافظات والتضامن الاجتماعي.

• تم توزيع 92000 شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية.