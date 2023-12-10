الأوقاف تقيم 48 ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهي

بعنوان قاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ونماذج من تطبيقاتها العملية في حياتنا"

تقيم وزارة الأوقاف المصرية، السبت القادم الموافق 16/ 12/ 2023م، بعد صلاة العشاء "ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي" وعددها (48) ندوة.

وتقام الندوات تحت عنوان: قاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ونماذج من تطبيقاتها العملية في حياتنا"، وذلك على النحو التالي:

انطلاق فعاليات برنامج البناء الثقافي الثالث لأئمة وواعظات أوقاف الغربية

على صعيد آخر انطلقت فعاليات برنامج البناء الثقافي الثالث لأئمة وواعظات أوقاف الغربية اليوم الأحد 10/ 12/ 2023م، من المسجد الأحمدي بطنطا بمحافظة الغربية.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد السعيد سليمان أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بالمنصورة، والشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف الغربية، والشيخ محمد عبد الغنى صوله مدير الدعوة، والشيخ مجدى عبد الرءوف الرفاعي مدير ادارة الادارات، والشيخ عصام كمال العشماوي مدير إدارة قطور، والشيخ أحمد عبد الرحمن مدير إدارة كفر الزيات، والسادة الأئمة.

أهمية تحصيل العلم النافع والدعوة إلى الله بالحكمة

وفي كلمته رحب الشيخ خالد خضر بالسادة الحضور مؤكدًا على أهمية تحصيل العلم النافع، والدعوة إلى الله سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف قد قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل تحقيق التوعية الشاملة، من خلال إقامة الندوات والفعاليات التي تجوب ربوع مصر، وأنها لا تدخر جهدًا في اتخاذ كل السُبل الممكنة لرفع مستوى الإمام علميًّا ومعرفيًّا، وأنه من واجب الدعاة نشر الوعي بالقضايا المجتمعية الهامة.

وفي كلمته أشاد الدكتور خالد السعيد سليمان بالدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف على كافة المستويات، من خلال الفعاليات التي تقدمها الوزارة، وأن جهود وزارة الأوقاف للارتقاء بالمستوى العلمي والمعرفي للإمام أصبحت تؤتي ثمارها من خلال نشر التوعية وبث القيم والأخلاق في ربوع المجتمع.

وفي ختام البرنامج تم عقد المقرأة النموذجية بالمسجد الأحمدي بطنطا.