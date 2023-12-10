وزير الأوقاف: المشاركة الإيجابية دفاع عن الوطن بالوعي والموقف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، إن المشاركة الإيجابية دفاع عن الوطن بالوعي والموقف.

أضاف “جمعة” أن كل نقطة وعي توفر نقطة دم وتصنع إنجازاً أو تسهم فيه.

وتابع: “جمعة” عبر موقعه الرسمي، أن مواجهة التحديات بالوعي لا تقل عن مواجهتها بالسلاح، موجهًا التحية لوعي الشعب المصري.

وزير الأوقاف بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية: الشعب المصري لا يخسر أبدًا

وزير الأوقاف المصري

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أثناء الإدلاء بصوته، أن اليوم مبشر وعظيم، حيث يضرب المصريون أفضل لعملية الانتخابات الرئاسية أمام العالم، مؤكدا وعى الشعب وانتمائه للوطن.

وأضاف "جمعة"، بعد الإدلاء بصوته بمدرسة الشهيد طيار محمد جمال بالمنيل، أنه لا توجد قوة قادرة على نزول هذا الشعب للإدلاء بصوته والمشاركة في الانتخابات الرئاسية سوى حب الوطن والوعي والانتماء الوطني.

وأكد وزير الأوقاف أن الشعب المصري لا يخسر أبدًا، ولا يوجهه أحد بل يشارك في أي قرار سياسي في وطنه نابع عن اعتقاد وانتماء بداخله، لافتا أن المشهد اليوم في الانتخابات نفخر به.

واختتم حديثه قائلًا: "مشهد اليوم جاء ردًا على أكاذيب المشوهين وأعداء الوطن، فالكل جاء حبًا للوطن ولكي يؤدي الواجب الوطني تجاه بلده".

وقد وصل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة صباح اليوم لمنطقة المنيل بمدرسة الشهيد طيار محمد جمال، للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.