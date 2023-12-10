عاجل
ارتفاع أسعار سيارات جاك موديل 2024 عمرو أديب يكشف سر الإقبال الكثيف على التصويت بالانتخابات الرئاسية (فيديو)
الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مودرن فيوتشر يتلقي الهزيمة الأولى في الكونفدرالية على يد اتحاد العاصمة الجزائري

فيوتشر واتحاد العاصمة
فيوتشر واتحاد العاصمة

تلقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر الهزيمة الأولى له في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما خسر من نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري في المباراة التي أقيمت  بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب 5 جويلية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من عمر المسابقة. 

إقرأ أيضًا..

txt

مودرن فيوتشر يتعادل سلبيًا مع اتحاد العاصمة في الشوط الأول من الكونفدرالية

txt

مودرن فيوتشر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة

وجاء هدف الفوز الوحيد للفريق الجزائري عن طريق عبدولاي كانو والذي استلم بينية خارج منطقة الجزاء ونجح في تسديد كرة صاروخية سكنت شباك محمود عبدالرحيم جنش في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

وبهذة النتيجة يتصدر فريق اتحاد العاصمة الجزائري جدول ترتيب المجموعة الأولى بكأس الكونفدرالية الأفريقية برصيد 9 نقاط محققا العلامة الكاملة، فيما يتوقف فريق مودرن فيوتشر عند النقطه السادسة في المركز الثاني بسلم ترتيب المجموعة. 

وكان مودرن فيوتشر حقق الفوز في المباراة الاولى من دور المجموعات على نظيره فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف ، ثم فاز على الهلال الليبي بهدفين مقابل هدف.

تشكيل فيوتشر في مباراة اليوم 

حراسة المرمى: محمود جنش 

دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، محمود رزق، باسم علي

وسط: غنام محمد، بيلو، عمر كمال ، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي 

هجوم: مروان محسن

موعد مباراة مودرن فيوتشر القادمة في الكونفدرالية 
 من المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر الجاري على استاد السلام وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية للموسم الحالي 2023-2024. 

مواد متعلقة

مودرن فيوتشر يتعادل سلبيًا مع اتحاد العاصمة في الشوط الأول من الكونفدرالية

مودرن فيوتشر بالزي الأزرق أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية

مودرن فيوتشر يخوض مرانه الأول في الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة

علاء ميهوب: طموح مودرن فيوتشر الوصول لأبعد نقطة في الكونفدرالية

رئيس مودرن فيوتشر: لا توجد مفاوضات رسمية من أي نادي لضم عمر كمال عبد الواحد

بعثة مودرن فيوتشر تصل ليبيا استعدادًا لمواجهة الهلال بالكونفدرالية

بعثة مودرن فيوتشر تطير إلى ليبيا لمواجهة الهلال في الكونفدرالية

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة مودرن فيوتشر في الدوري

الجريدة الورقية