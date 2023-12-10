مودرن فيوتشر يتلقي الهزيمة الأولى في الكونفدرالية على يد اتحاد العاصمة الجزائري

تلقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر الهزيمة الأولى له في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما خسر من نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب 5 جويلية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من عمر المسابقة.

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وجاء هدف الفوز الوحيد للفريق الجزائري عن طريق عبدولاي كانو والذي استلم بينية خارج منطقة الجزاء ونجح في تسديد كرة صاروخية سكنت شباك محمود عبدالرحيم جنش في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

وبهذة النتيجة يتصدر فريق اتحاد العاصمة الجزائري جدول ترتيب المجموعة الأولى بكأس الكونفدرالية الأفريقية برصيد 9 نقاط محققا العلامة الكاملة، فيما يتوقف فريق مودرن فيوتشر عند النقطه السادسة في المركز الثاني بسلم ترتيب المجموعة.

وكان مودرن فيوتشر حقق الفوز في المباراة الاولى من دور المجموعات على نظيره فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف ، ثم فاز على الهلال الليبي بهدفين مقابل هدف.

تشكيل فيوتشر في مباراة اليوم

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، محمود رزق، باسم علي

وسط: غنام محمد، بيلو، عمر كمال ، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

موعد مباراة مودرن فيوتشر القادمة في الكونفدرالية

من المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر الجاري على استاد السلام وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية للموسم الحالي 2023-2024.