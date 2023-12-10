مودرن فيوتشر يتعادل سلبيًا مع اتحاد العاصمة في الشوط الأول من الكونفدرالية

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مواجهة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري وذلك في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب 5 جويلية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2023-2024.

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بدأ الشوط الأول بضغط كبير من جانب لاعبي الفريق الجزائري، ومنذ البداية أهدر حسين دهيري هدف لاتحاد العاصمة بعد عرضية داخل منطقة الجزاء سددها أعلى العارضة في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 21 ، فشل مروان محسن من تسجيل الهدف الأول لمودرن فيوتشر والذي سددها بكعب القدم كادت ان تعانق الشباك ولكنها علت العارضة.

وواصل الفريقين السيطرة على أحداث الشوط ولكن دون تسجيل لأي أهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبدأ مودرن فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، محمود رزق، باسم علي

وسط: غنام محمد، بيلو، عمر كمال ، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي ، هشام عادل ، كجالي درامي ، علي زعزع ، طارق طه، محمد فاروق ، عمر السعيد ، احمد عاطف ، محمد نصير.

فيما جاء تشكيل اتحاد العاصمة كالآتي..

في حراسة المرمى: أسامة بن بوط.

خط الدفاع: حسين دهيري - زين الدين بلعيد - أدم عليلات.

خط الوسط: براهيم بن زازا - شيتا - إسلام مريلي - سعدي رضواني.

خط الهجوم: توميسانج أوريبوني - عبدولاي كانو - إسماعيل بلقاسمي.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

ويحتل الفريق الكروي بنادي مودرن فيوتشر المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى بكأس الكونفدرالية الأفريقية برصيد 6 نقاط متساويا مع منافسه اليوم إتحاد العاصمة صاحب الصدارة.