فيوتشر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة

اختتم فريق مودرن فيوتشر تدريباته مساء اليوم السبت بالجزائر استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة كأس الكونفدرالية.

ويحل مودرن فيوتشر ضيفًا على إتحاد العاصمة غداً الأحد في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب 5 جويلية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء تدريب مودرن فيوتشر اليوم على ملعب المباراة، وشهد المران حماس كبير من جميع اللاعبين الذين تعاهدوا على الظهور القوي امام اتحاد العاصمة غداً.

كما حرص وفد من سفارة مصر بالجزائر على التواجد بتدريب الفريق مساء اليوم السبت.