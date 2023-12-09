الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فيوتشر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة

فريق مودرن فوتشر
فريق مودرن فوتشر

اختتم فريق مودرن فيوتشر تدريباته مساء اليوم السبت بالجزائر استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة كأس الكونفدرالية.

txt

فيوتشر بالزي الأزرق أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية

txt

مدرب فيوتشر يعلق على مواجهة اتحاد العاصمة بـ الكونفيدرالية

ويحل مودرن فيوتشر ضيفًا على إتحاد العاصمة غداً الأحد في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب 5 جويلية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء تدريب مودرن فيوتشر اليوم على ملعب المباراة، وشهد المران حماس كبير من جميع اللاعبين الذين تعاهدوا على الظهور القوي امام اتحاد العاصمة غداً.

كما حرص وفد من سفارة مصر بالجزائر على التواجد بتدريب الفريق مساء اليوم السبت.

الجريدة الورقية