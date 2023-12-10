مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11296 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأحد، مرتفعًا 71.37 نقطة ليقفل عند مستوى 11296.72 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة - لسوق الأسهم السعودية- 227 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 143 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 70 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : أميانتيت، ونسيج، ومهارة، وشاكر، والتطويرية الغذائية الأكثر ارتفاعًا أما أسهم شركات أنابيب، وسابتكو، وبن داود، والعقارية، والخزف السعودي الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و2.02% .

فيما كانت أسهم شركات في الأسهم السعودية: الباحة، وشمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، الراجحي هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والتطويرية الغذائية، وشركة الاتصالات السعودية، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال جلسة، اليوم الأحد، منخفضًا بنحو 73.26 نقطة ليقفل عند مستوى 23875.80 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 40.8 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

مؤشر الأسهم القطرية يغلق تعاملاته منخفضًا

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية تداولاته خلال جلسة، اليوم الأحد، على انخفاض بـ 69.28 نقطة، أي بنسبة 0.70 %، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و778.87 نقطة.

وتم، خلال جلسة فى أسواق الأسهم القطرية، اليوم، تداول 83 مليونًا و228 ألفًا و897 سهمًا، بقيمة 221 مليونًا و377 ألفًا و669.662 ريالًا، نتيجة تنفيذ 8214 صفقة في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 573 مليارًا و254 مليونًا و180 ألفًا و229.440 ريال، مقارنة بـ577 مليارًا و391 مليونًا و647 ألفًا و684.080 ريال، في الجلسة السابقة.

مؤشر الأسهم البحرينية يغلق على تباين

الأسهم البحرينية

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأحد، عند مستوى 1,942.56 بارتفاع قدره 0.21 نقطة عن معدل الإقفال السابق في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 732.28 بانخفاض قدره 1.30 نقطة عن معدل إقفالهما السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية، 652 ألفاً و780 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 219 ألفاً و56 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 38 صفقة.