الأسهم الأمريكية ترتفع مسجلة أطول سلسلة مكاسب

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع في تعاملات جلسة، يوم الجمعة، مدعومة بمكاسب قوية لأسهم إنفيديا وميتا بلاتفورمز بعد تقرير للوظائف في الولايات المتحدة عزز تفاؤل المستثمرين بشأن هبوط سلس للاقتصاد.

الأسهم الأمريكية

وقلص المستثمرون رهاناتهم على قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة في مارس بعد أن أظهر تقرير لوزارة العمل زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 199 ألف وظيفة في نوفمبر مقابل توقعات عند 180 ألف وظيفة.

وتراجع معدل البطالة ليصل إلى مستوى 3.7% فيما ارتفع متوسط ​​الدخل بما يصل نسبته نحو 0.4% على أساس شهري مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.3%.

وأضافت الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، نحو 199 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، وفق أرقام نشرتها وزارة العمل، مع تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل عند مستوى 3.7%، فى حين ارتفع نمو الرواتب ليصل إلى مستوى 0.4%.

أسواق الأسهم الأمريكية

الأسهم الأمريكية

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز الذي يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 18.44 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل نسبتها نحو 0.40% ليصل الى مستوى 4604.03 نقطة.

فيما حقق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعاً بما يصل نسبته نحو 0.21% خلال الأسبوع في مكاسب لسادس أسبوع على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب متواصلة منذ نوفمبر 2019.

ودعم تحقيق المكاسب تزايد الرهانات بشأن خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع، بحسب الأسواق العربية.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل إلى نحو 60.94 نقطة أو بنسبة زيادة تعادل نحو 0.42% ليصل إلى مستوى 14400.93 نقطة.

بينما سجل المؤشر ناسداك فى أسواق الأسهم الأمريكية صعوداً بنسبة بلغت نحو 0.69% خلال الأسبوع في مكاسب للأسبوع السادس على التوالي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 119.42 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل نسبتها نحو 0.33% ليصل الى مستوى 36236.80 نقطة.

في حين كانت المكاسب الأسبوعية طفيفة للمؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية ليحقق مكاسب أسبوعية بما يصل نسبتها نحو 0.01%.