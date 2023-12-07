الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من مخاوف التباطؤ الاقتصادي

شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الخميس، وقادت أسهم شركات السفر والترفيه الخسائر وسط تزايد قلق المستثمرين من تباطؤ اقتصادي بعد صدور بيانات ضعيفة مؤخرا.

تحركات الأسهم

هبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس ذروة أكثر من أربعة أشهر أمس الأربعاء.

وأظهرت بيانات أن الناتج الصناعي في ألمانيا هبط بشكل غير متوقع في أكتوبر بعد يوم من صدور بيانات تظهر تراجعا في الطلبيات الصناعية في منطقة اليورو بما يظهر مواجهة القطاع الصناعي لتحديات.

وهبط المؤشر داكس الألماني بنسبة 0.2 بالمئة بعد أن صعد لأعلى مستوى على الإطلاق أمس الأربعاء.

كما ضغط صعود في عوائد سندات منطقة اليورو على الأسهم. ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الثالث في وقت لاحق اليوم.

وتتجه الأنظار لتقرير الطلبات الأسبوعية الجديدة لإعانة البطالة في الولايات المتحدة اليوم الخميس بعد تزايد المؤشرات على تراجع سوق العمل.

وخسر سهم شركة جيمز وركشوب 8.9 بالمئة بعد أن أصدرت تحديثا لأعمالها لنصف العام كما هبط سهم لوفتهانزا 3.9 بالمئة بعد أن قلل جيه.بي مورغان توصيته للسهم مما أدى لتراجع بنسبة واحد بالمئة في قطاع السفر والترفيه.

لكن سهم شركة سانوفي للأدوية ارتفع بواحد بالمئة بعد أن قالت إن لديها قيد التطوير ما يزيد عن عشرة عقاقير مرشحة لتحقيق مبيعات سنوية تفوق مليار دولار.

مؤشرات البورصة المصرية تتراجع بمنتصف اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 24522 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 29417 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 10448 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 5294 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 7677 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 4.91% ليصل إلى مستوى 6699 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، ومجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، وطاقة عربية، والدلتا للسكر، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.