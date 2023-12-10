تجهيزات خاصة للتيسير على كبار السن في لجان فيصل.. صور

تحرص الجهات المعنية على تيسير عملية الإدلاء بالأصوات لكافة المواطنين ولاسيما كبار السن الذين يُزين حضورهم العُرس الديمقراطي في منطقة فيصل.

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وشهدت لجان المنطقة سواء فيما يتغلق بالشارع الرئيسي أو الشوارع المُتفرعة منه تواجدًا مُكثفًا لكبار السن الذين حرصوا على تحدي عامل الزمن من أجل الإدلاء بصوتهم.

وشهد مُحيط المدارس التي احتضنت اللجان تواجدًا لعدد من الكراسي ليجلس عليها كبار السن حتى يحين دورهم في التصويت، ولإراحتم من عناء الوقوف في طوابير طويلة.

وجاء ذلك في ظل تواجد مُتطوعين برفقة أجهزة الحاسب الآلي المحمول من أجل إرشاد الناخبين إلى لجانهم الانتخابية المُختلفة.

يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.