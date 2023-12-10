الشباب الحاضر الأول في لجان فيصل بانتخابات الرئاسة.. صور

انطلقت انتخابات الرئاسة في لجان منطقة فيصل وسط حضور مكثف من المواطنين الذين حرصوا على التوجه إلى اللجان الخاصة بهم منذ ساعات الصباح الأولى.

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شهدت اللجان التي استضافتها مدارس المنطقة تكثيفاً أمنياً للتأكد من سلاسة العملية الانتخابية وللتيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم.

بدأ واضحًا الحضور الللافت للشباب في طوابير الناخبين، ولم يقتصر الأمر فقط على كبار السن الذين زينوا المشهد الانتخابي كذلك.

وحرص المُتطوعون على تنظيم أنفسهم من أجل مُساعدة المُواطنين في التعرف على لجانهم الانتخابية.

الشباب الحاضر الأول في لجان فيصل بانتخابات الرئاسة

كان من المشاهد البارزة كذلك تشغيل الأغاني الوطنية في مُحيط اللجان، وهو الأمر الذي أضفى كثيراً من البهجة على المشهد.

وحضر عدد كبير من المواطنين وهم يحملون أعلام مصر.

الشباب الحاضر الأول في لجان فيصل بانتخابات الرئاسة

وستشهد الساعات المُقبلة تزايداً في إقبال المواطنين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وتشهد منطقة فيصل ومُحيطها انتظاماً في حركة السير والمرور وانتظاماً للحياة الطبيعية.

الشباب الحاضر الأول في لجان فيصل بانتخابات الرئاسة

يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.