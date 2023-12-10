الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

وكيل مجلس النواب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

أدلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بصوته الانتخابي بمدرسة قصر الدوبارة - محافظة القاهرة، اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023.

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بهجت العبيدي: المصريون في الداخل يرسمون مشهدا رائعا في الانتخابات الرئاسية

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رئيس جامعة بني سويف يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية

أكد وكيل مجلس النواب عقب الإدلاء بصوته أن التصويت في الانتخابات الرئاسية واجب على كل مواطن تجاه وطننا مصر، معرباً عن ثقته التامة فى الشعب المصرى الذي سيبعث برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله باصطفاف الشعب خلف الدولة المصرية بجميع مؤسساتها في ظل المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن والمنطقة والعالم أجمع، لاستكمال مسيرة الاستقرار والتنمية الشاملة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة.

ووجه السيد النائب/ محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للهيئة الوطنية للانتخابات ولقضاة مصر على ما بذلوه من جهود في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها.


 

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الجريدة الورقية