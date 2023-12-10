بهجت العبيدي: المصريون في الداخل يرسمون مشهدا رائعا في الانتخابات الرئاسية

قال بهجت العبيدي المتحدث الرسمي باسم حملة مواطن بالخارج أن المصريين في الداخل يرسمون مشهدا رائعا في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم بالخروج بهذا الشكل الذي يؤكد حرصهم على استكمال الصورة التي بدأ رسمها أشقاؤهم بالخارج الذين أبهروا العالم.

وأضاف بهجت العبيدي أن الخروج منذ الساعات الأولى للعملية الانتخابية بهذا الحجم الكبير إنما يعكس الوعي الكبير الذي يتمتع به المواطن المصري، كما يؤكد حرصه على أن يرى العالم المشاركة الفعالة لأبناء الشعب المصري في ترسيخ الحياة الديمقراطية في الجمهورية الجديدة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم حملة مواطن لدعم مصر في الخارج أن أبناء الجاليات المصرية يتابعون عن كثب العملية الانتخابية ويشعرون بالفخر بهذا المشهد الرائع وهذه الطوابير الممتدة أمام اللجان الانتخابية وهو ما يعكس حرص أبناء الشعب المصري على المشاركة الفعالة في الاستحقاق الدستوري الأهم وهو الانتخابات الرئاسية.

وأكد العبيدي أن المشاركة الكثيفة التي ترهص بها الساعات الأولى في العملية الانتخابية تقطع ألسنة أعداء الدولة المصرية والجمهورية الجديدة، حيث أنها رسالة ليس فقط للداخل أو للإقليم بل للعالم كله، هذه الرسالة تعكس وعي المواطن المصرى بما يحيط به من مخاطر على الأمن القومي، وبما يواجه الدولة المصرية من تحديات هي في حاجة إلى قائد حكيم وربان ماهر يستطيع أن يفرض الأمن والأمان فرضا ويحمي البلاد من كل المخاطر وينهض بمصر من خلال المشروعات القومية العملاقة، ويضع مصر في مكانة تليق بها بين دول العالم المتقدم.