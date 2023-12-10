رئيس جامعة بني سويف يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بصوته في الانتخابات الرئاسية في الداخل وذلك بمقر لجنة المغتربين بمدينة بني سويف.

مؤكدًا أن المشاركة في الإستحقاقات الدستورية فرض عين على الجميع حفاظا على مصر من المخاطر التي تهدد وجودها وتهدد حياة المصريين.

يذكر أنه جرى الإنتهاء من تجهيز 9 لجان عامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، و450 مقرا انتخابيا، يشمل 497 لجنة فرعية بالمدارس، ومراكز الشباب، والمعاهد الأزهرية، وغيرها من المقار الإدارية، وذلك بجانب تخصيص 4 لجان للمغتربين بمراكز بني سويف والواسطى والفشن.

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