الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رئيس جامعة بني سويف يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف يدلى بصوته

أدلى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بصوته في الانتخابات الرئاسية في الداخل وذلك بمقر لجنة المغتربين بمدينة بني سويف.

 مؤكدًا أن المشاركة في الإستحقاقات الدستورية فرض عين على الجميع حفاظا على مصر من المخاطر التي تهدد وجودها وتهدد حياة المصريين.

يذكر أنه جرى الإنتهاء من تجهيز 9 لجان عامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، و450 مقرا انتخابيا، يشمل 497 لجنة فرعية بالمدارس، ومراكز الشباب، والمعاهد الأزهرية، وغيرها من المقار الإدارية، وذلك بجانب تخصيص 4 لجان للمغتربين بمراكز بني سويف والواسطى والفشن.

٢٠٢٣١٢١٠_١١٤٦٣١
٢٠٢٣١٢١٠_١١٤٦٣١
٢٠٢٣١٢١٠_١١٤٦٣٤
٢٠٢٣١٢١٠_١١٤٦٣٤
٢٠٢٣١٢١٠_١١٤٠٢٥
٢٠٢٣١٢١٠_١١٤٠٢٥
الجريدة الورقية