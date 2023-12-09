الانتخابات الرئاسية 2024| إجازة رسمية للطلاب في 8 آلاف و563 مدرسة

منحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب إجازة رسمية خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024 في 8 آلاف و563 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الإجازة تكون لطلاب 8 آلاف و563 مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 خلال الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر 2023، في عدد من المدارس بمختلف المحافظات.

وشددت وزارة التربية والتعليم على التأكد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024.

ضوابط عمل المدارس في الانتخابات الرئاسية 2024

وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط عمل المدارس في جميع أنحاء الجمهورية خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024 .

جاء ذلك خلال خطاب رسمي عممه وزير التربية والتعليم على المديريات التعليمية، لدعم جهود الدولة، والهيئة الوطنية للانتخابات في تهيئة المناخ الملائم

ووجه وزير التربية والتعليم بتخصيص عدد من المدارس كلجان انتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024 وتم تجهيزها على الوجه المطلوب في جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

ونبه وزير التربية والتعليم بضرورة تكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية 2024 في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.

ووجه وزير التربية والتعليم المديريات التعليمية بضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين، وكل العاملين بالمدارس بجميع أنواعها الرسمية، والخاصة، والدولية خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية 2024 .

ولفت وزير التربية والتعليم إلى ضرورة تخصيص مكان مناسب لتجميع العاملين بالمدارس التي تضم لجانا انتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024 في أقرب مدرسة لهم.

ووجه وزير التربية والتعليم بحصول طلاب المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط، على إجازة خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية 2024، وانتظام الدراسة بالمدارس بكل أنواعها الرسمية، والخاصة، والدولية، غير المخصصة كلجان انتخابية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن تلك التعليمات تأتي حرصا على تحقيق الصالح العام، مشددًا على جميع الجهات المعنية الالتزام بالتعليمات ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم لضمان حسن سير العملية التعليمية.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

وانتهت من مرحلة تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي أجريت وفق الجدول الزمني للعملية الانتخابية على مدى أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر الحالي، بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية.

وأجريت الانتخابات الرئاسية 2024 في 137 مركزا انتخابيًا تتوزع على 121 دولة حول العالم، وتم إجراء التجهيزات اللازمة التي تضمن سير العملية الانتخابية.

وتنطلق الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في الداخل يوم غد الأحد 10 ديسمبر الحالي وتستمر لمدة 3 أيام.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 أربعة مرشحين هم: عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة، وفريد زهران، وحازم عمر.