كشفت وزارة التربية والتعليم عن آلية انتظام الدراسة خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024 في جميع أنحاء الجمهورية.

وتنعقد الانتخابات الرئاسية 2024 خلال الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر 2023، في عدد من المدارس تجهّز كلجان انتخابية بمختلف المحافظات.

وتجهّز وزارة التربية والتعليم ثمانية آلاف و563 مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية بمختلف أنحاء الجمهورية خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024.

ضوابط عمل المدارس في الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية

حدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط عمل المدارس في جميع أنحاء الجمهورية خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024 .

وعمم وزير التربية والتعليم خطابًا رسميًا على المديريات التعليمية، تتضمن ضوابط العمل خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024؛ لدعم جهود الدولة، والهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد وزير التربية والتعليم تجهيز عدد من المدارس كلجان انتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024 على الوجه المطلوب في جميع المديريات التعليمية.

انتظام الدراسة أثناء الانتخابات

ونبه وزير التربية والتعليم بضرورة تكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية 2024 في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.

وشدد وزير التربية والتعليم المديريات التعليمية على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين والعاملين في المدارس خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية 2024 بجميع أنواعها الرسمية، والخاصة، والدولية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى ضرورة تخصيص مكان مناسب لتجميع العاملين في المدارس التي تجرى فيها عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في أقرب مدرسة لهم.

ووجه وزير التربية والتعليم بحصول طلاب المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط على إجازة خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية 2024.

ونبه وزير التربية والتعليم انتظام الدراسة بالمدارس في الانتخابات الرئاسية 2024 بكل أنواعها الرسمية، والخاصة، والدولية، غير المخصصة كلجان انتخابية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن تلك التعليمات تأتي حرصا على تحقيق الصالح العام، مشددًا على جميع الجهات المعنية الالتزام بالتعليمات ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم لضمان حسن سير العملية التعليمية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية 2024.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

انتهت مرحلة تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأجريت الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج وفق الجدول الزمني للعملية الانتخابية على مدى أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر الحالي، بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية.

وأجريت الانتخابات الرئاسية 2024 في 137 مركزا انتخابيًا تتوزع على 121 دولة حول العالم، وتم إجراء التجهيزات اللازمة التي تضمن سير العملية الانتخابية.

وتنطلق الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في الداخل يوم الأحد المقبل 10 ديسمبر الحالي وتستمر لمدة 3 أيام.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة، وفريد زهران، وحازم عمر.