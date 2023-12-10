الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

وكيل أول مجلس النواب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

بوابة الوفد الإلكترونية

أدلى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب بصوته في الانتخابات الرئاسية - اليوم الأحد- بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الثانوية بنات قسم أول 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

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وزير العدل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

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بدء التصويت بأول أيام الانتخابات الرئاسية ببورسعيد

 أكد وكيل أول مجلس النواب أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني واستحقاق دستوري ، مؤكداً أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تبعث رسالة للعالم أجمع بمدي وعي الشعب المصري بحقوقه الدستورية واصطفافه حول قيادته الوطنية لاستكمال مسيرة الاستقرار والتنمية الشاملة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، وأن هناك طفرة في حجم الإنجازات والمشروعات القومية المنفذة على أرض الواقع من أجل تحسين الحاضر وصنع المستقبل بما يضمن للأجيال الحالية والمستقبلية الحق في حياة أفضل.

كما وجه المستشار أحمد سعد الدين التحية للهيئة الوطنية للانتخابات على حسن تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها .


 

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