وزير العدل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى المستشار عمر مروان، وزير العدل، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل إحدى لجان محافظة القاهرة.

وقال وزير العدل، عقب الإدلاء بصوته، اليوم الأحد، إن الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري واجب وطني وحق لكل مصري.

ودعا الوزير المواطنين للحضور والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية على مدار الأيام الثلاثة، مضيفًا: نحن في الساعة الأولى لبداية السباق الانتخابي، ومع ذلك لأول مرة أشوف هذا الحجم من الحضور في الساعة الأولى، وندعو كل المصريين إلى الحضور والإدلاء بأصواتهم على مدار الأيام الثلاثة، والهيئة الوطنية أتاحت كل التيسيرات.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.