بدء التصويت بأول أيام الانتخابات الرئاسية ببورسعيد

حشود كبيرة فى بورسعيد

بدأت اللجان الإنتخابية فى بورسعيد فى إستقبال المواطنين الذين بدأوا فى التوافد مع بداية فتح اللجان لإستقبال الناخبين ، وظهر ذلك واضحا فى جميع اللجان وأكثرها كثافة لجان الوافدين ، وقد قام اللواء مازن صبرى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد بجولة سريعة على عدد من اللجان للإطمئنان على سير العملية الإنتخابية فى سير وسهولة ونبه على ضرورة ضبط النفس مع المواطنين الذين يتوافدون للإدلاء بأصواتهم أو التواجد أمام اللجان .



وقد أعلنت اللجنة العليا المشرفة على إنتخابات الرئاسة عدد المقيدين فى بورسعيد البالغ عددهم 533 ألف و233 ناخب موزعين على 67 مقر إنتخابي يضم 75 لجنة فرعية و5 لجان وافدين بإجمالي 80 لجنة على مستوى أحياء بورسعيد وهى بورفؤاد أول وثان والجنوب أول وثان وغرب المدينة والشرق والعرب والمناخ والزهور والضواحى .