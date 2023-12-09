«المصرية لنظم التعليم الحديثة» تتجه للاستثمار فى التعليم الجامعى لتعزيز ريادتها

100 مليون جنيه قيمة الزيادة

استلمت الرقابة المالية مؤخرا تقرير إفصاح زيادة رأس المال المصدر لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة من 100.5 مليون جنيه إلى 200.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 100 مليون جنيه، عن طريق إصدار عدد مليار سهم بقيمة اسمية 10 قروش للسهم، وذلك طبقا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

قال هيثم علام، عضو مجلس إدارة الشركة فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن الشركة تعتزم توجيه زيادة رأس المال للاستثمار فى التعليم الجامعى، والذى يمثل جزءا بسيطا من خطة الشركة الطموحة.

أضاف «علام» أن الشركة تجرى الانتهاء من السير فى إجراءات الزيادة، والأوراق المطلوبة فى هذا الشأن.

كما أرجع «علام» القفزة الذى شهدتها الإيرادات المحققة من إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالى الجارى إلى افتتاح المدرسة الأمريكية، وبدء العام الدراسى من 2023/2024، وهو ما ساهم فى زيادة الإيرادات، والتى وصلت إلى 17.1 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 15.42 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضي.

أشار «علام» إلى أن زيادة الأصول الثابتة، وحساب الإهلاك عليها، وكذلك زيادة المصروفات التشغيلية للمدرسة الأمريكية فى العام الأول هو ما تسبب فى زيادة المصروفات نتيجة الأنشطة التشغيلية الجديدة، وهو ما أدى أيضاً إلى التراجع الطفيف فى الأرباح.

كانت القوائم المالية للشركة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، شهدت تراجعا طفيفا فى الأرباح بنسبة 6.23% على أساس سنوى، حيث حققت أرباحاً بلغت 7.82 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 8.34 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى السابق عليه.