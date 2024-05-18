المغربي سفيان امرابط مستمر في الدوري الانجليزي

على الرغم من الموسم المخيب للأمال الذي يمر به المغربي سفيان امرابط مع نادي مانشيستر يونايتد في الدوري الانجليزي هذا الموسم الا ان تقارير صحفية انجليزية أكدت ان النجم المغربي ربما يستمر في الدوري الانجليزي في الموسم المقبل .

وكان سفيان امرابط قد انضم إلى نادي مانشيستر يونايتد في بداية الموسم الحالي قادما من نادي فيورينتينا الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة موسم بنية الشراء حيث دفع نادي مانشيستر يونايتد الأنجليزي ٨.٥ مليون جنية استرليني لنادي فيورينتينا ولو أراد تفعيل بند الشراء سيدفع ٢١.٥ مليون جنية استرليني وهو الأمر الذي استبعدته الصحف الانجليزية.

واشارت صحيفة الديلي ميل ان سفيان امرابط مر بموسم سيىء مع مانشيستر يونايتد حيث لم يشارك سوى في ٢٩ مباراة منهم تسع مباريات فقط بدئها اساسيا وهو ما يجعل من الصعب على مانشيستر يونايتد دفع مقابل مادي كبير لشراء النجم المغربي .

على جهة أخرى أكدت صحيفة الديلي ميل ان ناديي كريستال بالاس و فولهام الانجليزيين ربما يكون أحدهما هو المرشح لتواجد سفيان امرابط في الموسم المقبل حيث أبدى الناديين رغبتهما في الدخول في مفاوضات لضم الاعب المغربي في حين هناك ايضا اهتمام من مجموعة من اندية دوري روشن السعودي لضم سفيان امرابط .